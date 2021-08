Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Andy Murray și Stefanos Tsitsipas și-a respectat statutul de meci vedeta, cei doi oferind un duel spectaculos, încheiat dupa cinci seturi. Duelul de pe Arthur Ashe a avut de toate, inclusiv o acuza la adresa grecului, al treilea favorit de la US Open. Timp de patru ore și…

- Rusul Daniil Medvedev, favorit 1, si grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 3, s-au calificat in semifinalele turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2.850.975 de dolari. Vineri, in sferturi, Medvedev l-a eliminat pe polonezul Hubert Hurkacz…

- Rusul Daniil Medvedev, favorit 1, si grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 3, s-au calificat in semifinalele turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 2.850.975 de dolari. Vineri, in sferturi, Medvedev l-a eliminat pe polonezul Hubert Hurkacz…

- ​Pentru a doua zi la rând, Hubert Hurkacz a furnizat surpriza zilei la Wimbledon. Polonezul în vârsta de 24 de ani l-a învins în trei seturi pe Roger Federer, campion de opt ori la All England Club.Dupa doar o ora și 18 de minute de joc, Hurkacz (al 14-lea favorit…

- Andy Murray (34 de ani, 151 ATP) s-a calificat luni seara in turul III la Wimbledon, dupa un meci dramatic, de cinci seturi, caștigat in fața neamțului Oscar Otte (27 de ani, 151 ATP). Dublu campion la Wimbledon, Murray s-a impus cu 6-3, 4-6, 4-6, 6-4, 6-2, la capatul unui meci care a durat trei orei…

- ​Stefanos Tsitsipas, al treilea favorit, a fost eliminat surprinzator în turul întâi de la Wimbledon de americanul Frances Tiafoe (57 ATP).Finalist la Roland Garros cu doar doua saptamâni în urma, Tsitsipas a pierdut în trei seturi, scor 6-4, 6-4, 6-4. Meciul…

- Stefanos Tsitsipas a fost învins în finala de la Roland Garros de Novak Djokovic, dupa o revenire uluitoare a sârbului. Grecul a anunțat ca nu va participa la turneul de pe iarba de la Halle, invocând oboseala.”Sunt epuizat dupa ultimele doua saptamâni ale…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, impunandu-se in cinci seturi, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 in fata grecului Stefanos Tsitsipas, in finala disputata duminica, care a durat 4 ore si 11 minute, anunța AGERPRES. Djokovic (34 ani),…