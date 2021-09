Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea, locul 39 WTA, s-a calificat in turul al doilea a US Open, ultimul Grand Slam al anului. Romanca a invins-o, marti, in prima mansa, cu scorul de 7-6 (5), 3-6, 6-0, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 29, dupa un meci care a durat putin peste doua ore.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (102 WTA) a intrat in istoria US Open, cel de-al patrulea turneu de Grand Slam al anului. Meciul dintre sportiva din Sinaia și Rebeka Masarova (locul 231 WTA) a durat nu mai puțin de trei ore și 44 de minute, fiind cel mai lung din istoria competiției feminine de…

- Sorana Cirstea a avansat in turul 3, la Wimbledon. Jucatoarea din Targoviște a invins-o in turul secund pe fosta lidera mondiala, Victoria Azarenka, cu 7-6, 3-6, 6-4. Pentru Sorana urmeaza un meci special, in incercarea de a ajunge in optimile turneului de Grand Slam. Viitoarea adversara este considerata…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu, locul 338 WTA, va fi adversara Soranei Cirstea in turul trei al turneului de grand slam de la Wimbledon. Raducanu a invins-o in turul doi pe sportiva ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, scor 6-2, 6-4. Sorana Cirstea, locul 45…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (30 ani, 79 WTA) s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in trei seturi, scor 7-5, 6-7 (7), 6-3, pe croata Petra Martic (30 ani, 30 WTA, cap de serie nr. 26). Gratie acestui succes, Irina Begu si-a asigurat…

