- Statele Unite furnizeaza un nou pachet de ajutor militar Ucrainei in valoare de 2,175 miliarde de dolari. Acesta va include rachete care vor putea, practic, dubla raza de actiune a fortei de lovire ucrainene impotriva rusilor și unitați de tragere de aparare antiaeriana HAWK, precum și alte muniții…

- Vanzarile de echipamente militare americane catre guverne straine au crescut cu 49%, pana la 205,6 miliarde de dolari, in anul fiscal 2022, a declarat miercuri Departamentul de Stat al SUA, transmite Reuters. Vanzarile aprobate in anul respectiv au inclus avioane de lupta F-15ID in valoare de 13,9 miliarde…

- Statele Unite anunța un nou pachet semnificativ de asistența pentru securitate acordat Ucrainei, pentru a putea continua sa se apere in razboiului pornit de Rusia acum un an. Este vorba despre sute de vehicule blindate de diferite tipuri, insa fara tancuri grele.

- In ciuda majorarii de tarife pentru produsele Beijingului stabilite de Donald Trump, America a fost sufocata de produsele din China și anul trecut, ajungand sa aiba pierderi colosale in schimburile comerciale bilaterale. Astfel, deficitul comercial al SUA cu China din 2022 a ajuns la uriașa cifra…

- Catastrofele naturale au cauzat anul trecut importante pierderi materiale (270 miliarde de dolari), an marcat in special de uraganul Ian din Statele Unite. Oricum, sunt pierderi ceva mai mici in comparație cu cele din 2021, afirma societatea germana de asigurare Munich Re. In 2021, pierderile globale…

- FTX si-a declarat falimentul in Statele Unite, in noiembrie, iar Sam Bankman-Fried este arestat la domiciliu si va fi judecat pentru mai multe acuzatii de frauda. Fostul criptomiliardar, acum in dizgratie, a fost unul dintre cei mai puternici promotori publici ai Solana, promovand avantajele tehnologiei…

- Aceasta dispozitie a fost impusa impotriva avizului presedintelui democrat Joe Biden si reprezinta o victorie a republicanilor, care au amenintat sa nu adopte proiectul de lege in cazul in care nu obtin satisfactie in acest subiect. Vaccinarea obligatorie a militarilor americani a condus la darea afara…

- Statele Unite au anunțat, prin președintele Joe Biden, un nou ajutor de circa 2,5 miliarde de dolari pentru securitatea alimentara din Africa, in cadrul summitului care a reunit 50 de conducatori africani in SUA.