- CARAȘ-SEVERIN – Inspectoratul carașean de Poliție a continuat activitațile organizate pentru celebrarea Zilei Poliției Romane cu un concurs de tir la care au participat 20 de polițiști, printre cei mai buni tragatori ai IPJ. Aceștia au executat tragerea cu armamentul din dotare la ținta piept cu cercuri,…

- La implinirea a 200 de ani de la atestarea poliției moderne cu ocazie zilei Poliției Romane, dupa doi ani lungi și grei de distanțare sociala, avem placerea sa invitam copiii de clasele 0 – IV la un concurs de desene cu tema ”PACEA IN LUME”, organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Serviciul Rutier și Serviciul Investigații Criminale implementeaza și in acest an Campania „Informarea, o cale spre reintegrare sociala” in colaborare cu Serviciul de Probatiune Bacau. Activitațile…

- O noua campanie a Poliției: „Gandește! Nu este o gluma! Apelul fals la 112 se pedepsește! Suna responsabil!” se va derula in urmatoarea perioada. Campania ii vizeaza atat pe copii cat și pe adulți. Astfel, Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul I.P.J. Timiș desfașoara activitați…

- Restricțiile din pandemia de COVID-19, au afectat, intr-o oarecare masura, desfașurarea anumitor programe sociale ale voluntarilor Catedralei Naționale. Printre acestea se numara și campania de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Cu toate acestea, in limita posibilitaților, voluntarii…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a demarat Campania de prevenire a incendiilor in sectorul locativ in perioada rece a anului. Activitatea a avut loc in localitatea Gratiești din municipiul Chișinau unde specialiștii au vizitat mai multe gospodarii și au vorbit oamenilor despre necesitatea…