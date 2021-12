Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca trebuie sa avem o dezbatere despre oportunitatea vaccinarii obligatorii impotriva COVID-19, relateaza EFE si AFP. ''Este nevoie de discutii si de o abordare comuna, dar este o discutie care trebuie purtata", a…

- Uniunea Europeana nu va finanta "garduri de sarma ghimpata si ziduri" la frontiere pentru a impiedica venirea migrantilor, cum solicita douasprezece tari, printre care Lituania si Austria, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. "Am fost foarte clara asupra…

- Uniunea Europeana a exportat, pana acum, peste 1 miliard de doze de vaccinuri contra Covid-19, conform șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „A fost atinsa o borna importanta in privința livrarii de vaccinuri contra Covid-19 in restul lumii. UE a exportat peste un miliard de doze in ultimele…