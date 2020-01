Stiri pe aceeasi tema

- Forta nu rezida intr-o "splendida izolare, ci in uniunea noastra unica", a atras atentia vineri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu cateva ore inainte de iesirea istorica a Marii Britanii din Uniunea Europeana, la ora 23:00 GMT, relateaza agentiile internationale de presa, potrivit…

- Liderii Uniunii Europene, mai exact presedintii Comisiei, Consiliului si Parlamentului, saluta "o Europa in zorii unei noi ere" si ii reamintesc Marii Britanii ca va pierde "beneficiile" unui stat membru dupa Brexit, intr-o scrisoare publicata vineri, in ziua istoricei iesiri a Regatului Unit din…

- Uniunea Europeana va lucra din greu pentru a construi un viitor in care sa fie aliata si partenera a Marii Britanii, dupa ”divortul” care intra vineri in vigoare, a scris Ursula von der Leyen in cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, transmite Reuters, conform News.ro.Intr-un articol…

- Parlamentul European supune la vot, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana si din Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, potrivit unui comunicat al PE.Citește și: Efect neașteptat al Brexit: lovitura de baros pentru Dacian CioloșVotul,…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, au semnat vineri acordul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit a ratificat joi tratatul, potrivit Mediafax."Astazi am semnat, din partea UE, impreuna…

- Premierul Ludovic Orban va efectua, in perioada 7-9 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, la sediul institutiilor europene si NATO.Potrivit unui comunicat al Guvernului, seful Executivului de la Bucuresti va avea intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si secretarul…

