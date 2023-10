Stiri pe aceeasi tema

- Ursula Von der Leyen, care participa la reuniunea liderilor europeni, a vizitat joi seara celebrul palat Alhambra, din Granada, construit de conducatorii musulmani din secolul al XIII-lea. Președinta Comisiei Europene a admirat eșarfa unei ghide, iar aceasta i-a facut-o cadou, transmite Reuters.

- Eugen Tomac a vorbit despre subiectul legat de fratele șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Hans Holger a ajuns la conducerea celei mai mari companii de jocuri de noroc din Romania. A fost numit anul acesta in poziția de președinte și a reușit sa duca firma și pe piața asigurarilor din Romania,…

- Armenia i-a cerut luni Uniunii Europene sa sanctioneze Azerbaidjanul pentru operatiunea sa militara din enclava Nagorno-Karabah si a avertizat ca Baku ar putea ataca Armenia daca Occidentul nu adopta masuri ferme, transmite Agerpres . Ambasadorul Armeniei pe langa Uniunea Europeana, Tigran Balaian,…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand “cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile” de migranti, a declarat ieri – in plenul Parlamentului European, la Strasbourg – presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata pentru…

- Presedinta Comisiei Europene si-a exprimat increderea, miercuri, in discursul despre Starea Uniunii, ca Republica Moldova va face parte intr-o zi din Uniunea Europeana (UE). „Viitorul Moldovei este in Uniunea Europeana”, a afirmat Ursula von der Leyen in momentul in care a vorbit despre extinderea UE.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indemnat joi la intarirea relatiilor cu Emiratele Arabe Unite, in timpul unei vizite in aceasta tara din Golf, in plina dezbatere asupra eficacitatii sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a laudat vineri progresele „uimitoare” ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, relateaza Reuters.