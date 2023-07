Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona, a transmis in weekend Ministerul Afacerilor Externe, potrivit informațiilor de la Ambsada rom&a

- Ca urmare a semnalarii prezenței unui urs, in comun Șugag, zona Popasul Regelui, s-a transmis mesaj, prin intermediul RO-Alert, locuitorilor din zona, a transmis, luni, ISU Alba. Post-ul Urs in comuna Șugag. Localnicii au primit mesaj Ro-Alert apare prima data in ProAlba .

- Locuitorii comunei Dumitrița au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert, cu privire la existența unui urs in zona. Animalul a fost vazut intr-o gospodarie din localitate. Populația de pe raza comunei Dumitrița au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert, cu privire la apariția unui urs in zona. Acesta…

- O casa de vacanța din Predeal, devastata de un urs. Un urs a spart ușa de sticla a unei case de vacanța din Predeal și s-a dus direct la frigider. Animalul salbatic a intrat in locuința deținuta de un medic cunoscut la doar trei ore dupa ce proprietarul plecase. Ursul a incercat mai inta sa intre pe…

- O femeie care mergea cu cainele pe o strada din centrul istoric al Brașovului a fost la un pas sa fie atacata de un urs, informeaza Brasov.net.Potrivit imaginilor surprinse de o camera de supraveghere se vede cum femeia iși plimba liniștita animalul de companie.La un moment dat, cainele se intoarce,…

- Prezenta unui urs a fost semnalata, joi dimineata, in apropierea localitatii Ursoaia din comuna Ivanesti, populatia din trei comune fiind avertizata cu privire la acest aspect prin mesaj RO-Alert, au informat reprezentantii Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, relateaza Agerpres.…

- Raul Bistrița a fost poluat cu ape de mina de la fosta platforma miniera Isipoaia, a transmis sambata seara Prefectura Neamt, conform TVM Neamt. Potrivit ISU Neamt, a fost transmis mesaj Ro-Alert de informare cetațenilor din comunele Borca, Farcașa și Poiana Teiului.Sambata, angajații SGA Suceava au…

- Panica la Sibiu, dupa ce un urs a fost vazut in zona Aeroportului Internațional, iar autoritațile au emis, joi dimineața, un mesaj Ro-Alert.Ursul a fost semnalat, joi dimineața, in apropierea Aeroportului Internațional Sibiu, dupa ce, cu o zi in urma, prezența acestuia a fost semnalata intr-un cartier…