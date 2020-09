Ursul a făcut prăpăd într-o gospodărie la Colți. Autoritățile, în alertă Gospodaria unei batrane din comuna buzoiana Colti a fost vizitata azi-noapte de un urs, care a lasat prapad in urma. Salbaticiunea a rupt gardul, apoi a luat o capra si a mancat-o, resturi fiind gasite la cativa metri distanta de grajd. Dupa o perioada calma in care atacurile ursilor in gospodarii pareau ca s-au incheiat, un nou incident pune pe jar autoritatile din Colti. O batrana care locuieste singura la marginea satului a anuntat ca i-a fost mancata una dintre cele doua capre pe care le crestea. Ursul a distrus gardul gospodariei dinspre padure, a spart peretele grajdului si a luat prada.… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

