Urs văzut în scara unui bloc din Făgăraş. S-a emis mesaj Ro-Alert In zona respectiva, de pe strada Plopului, au fost trimise un echipaj SMURD si unul de jandarmi, a precizat sursa citata. Conform acesteia, mesajul a fost transmis la ora 21,17. Este al doilea caz in ultimele trei zile, cand se emite mesaj Ro-Alert pentru a se semnala prezenta unui urs intr-o zona locuita din municipiul Fagaras. Vineri seara, in jurul orei 20, 00, s-a semnalat, de asemenea, prezenta unui exemplar pe strada Salcamului, acesta nefiind gasit de echipajul de jandarmi directionat la fata locului, informeaza Agerpres. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mesaj Ro-alert a fost transmis, duminica seara, pentru a se semnala prezenta unui urs in scara unui bloc din municipiul Fagaras, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov. In zona respectiva, de pe strada Plopului, au fost trimise un echipaj SMURD si unul de jandarmi, a precizat sursa…

- Fagarașenii au primit azi-noapte, din nou, mesaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brașov, prin serviciul Ro Alert, in jurul orei 1.40. De aceasta data, ursul și-a facut apariția pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Fagaraș, pe la școala generala nr. 7. „Animalul este considerat periculos.…

- Autoritatile din judetul Brasov au transmis, vineri seara, un mesaj RO-Alert in Fagaras, dupa ce a fost semnalata prezenta unui urs, potrivit news.ro.”Mesaj RO-Alert transmis la 20:06 - urs in Fagaras, str. Salcamului”, a transmis, vineri seara, ISU Brasov. Citește și: Opt masini au…

- Alertele din cauza ursilor coborati in oras sunt tot mai dese. Sambata s-a dat din nou alarma privind prezența unui urs chiar in Curtea Direcției Silvice Brașov. Sambata seara, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a transmis un mesaj locuitorilor care semnala prezenta unui urs pe strada…

- Autoritatile din Brașov au emis, miercuri, prin sistemul Ro-Alert o avertizare privind prezenta unui pui de urs pe strazile orașului Brașov, anunța MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți PSD-iștii! Rivalul lui Liviu Dragnea, semnal de mobilizare ISU Brașov a emis, miercuri, un mesaj…

- UPDATE: Conform reprezentanților IJJ Brașov ursul a ajuns in curtea unor localnici. - Știrea inițiala - Echipaje ale Jandarmeriei, ISU-SMURD, Politiei si ICAS Brasov intervin miercuri dupa-amiaza pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in interiorul…

- Se pare ca urșii și-au facut un obicei de a vizita seara cartierele Brașovului și nu numai. In aceasta seara, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis un mesaj locuitorilor prin care s-a anunțat prezenta a doi urși in zona str. Jepilor, la intersecția cu str. Maceșului. Duminica au fost transmise…

- Un urs și-a facut prezența, azi-noapte, la Fagaraș, in zona de blocuri. Animalul a fost filmat de localnici in apropierea Garii. Ca de obicei, in filmare se poate observa cum acesta este speriat de farurile mașinilor. Jandarmii brașoveni susțin ca au primit un apel, in jurul orei 1.00, care anunța prezența…