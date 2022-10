Uriașii îi zdrobesc pe cei mici. Putin a calculat bine Armata rusa a fost teribil de neperformanta. Kievul a dat dovada de o rezistența neașteptata in fața a ceea ce experții credeau ca este o putere de foc net superioara. Aceasta, ni se spune, este povestea invaziei Rusiei in Ucraina. Dar, cu toate dificultațile, Rusia se afla intr-o situație mult mai buna decat Ucraina. Luptele […] The post Uriașii ii zdrobesc pe cei mici. Putin a calculat bine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

