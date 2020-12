Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. ‘Momentul deschiderii…

- Peste jumatate (56,3%) dintre angajatii din invatamant nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva Covid-19, conform unui sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” in perioada 16 - 21 decembrie 2020, informeaza Agerpres.

- Specialiștii UBB Cluj-Napoca au pus la dispoziția comunitații și a autoritaților patru ghiduri menite sa ofere informații și posibile abordari ale problemelor legate de pandemia de COVID-19.

- Cercetasia prin toate activitatile, majoritatea petrecute in natura, contribuie la formarea, educarea, constientizarea copiilor si a tinerilor ca responsabilitatile vietii incep de la o varsta frageda, iar credinta sta la baza acestei formari, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, pr. Angel Zareczki,…