Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian a atins marti uscatul in vestul Cubei, cauzand evacuari ale populatiei și provocand intreruperea electricitații pentru sute de mii de oameni. Furtuna a inundat mai multe sate de pescari pe masura ce se indreapta spre nord, catre statul american Florida, unde este așteptat sa se transforme…

- A fost declarata stare de urgența in statul american Florida din cauza uraganului tropical Ian. Un decret in acest sens a fost semnat de președintele american Joe Biden pe 24 septembrie. El a ordonat sa acorde statului tot sprijinul material necesar. Ordinul lui Biden implica asistența pentru autoritațile…

- Oficialii din domeniul sanatații spun ca probele de apa reziduala din New York City și din patru comitate adiacente au fost testate pozitiv pentru virusul care provoaca poliomielita. Un singur caz a fost confirmat pana acum in New York, in cazul unui barbat nevaccinat din comitatul Rockland, infectat…

- „Зако**бали уже – alerta cu bomba și stare de urgența!”, astfel a reacționat președintele de onoare al Partidului Democrat din Moldova (PD), Dumitru Diacov, la valul de alerte false cu bomba și solicitarea de ieri a Guvernului privind prelungirea starii de urgența.

- Reprezentantul președintelui Joe Biden pentru clima, John Kerry, spune ca presedintele Joe Biden ia in considerare anuntarea unei urgente climatice. Masura i-ar conferi puteri suplimentare pentru a-si promova agenda privind energia regenerabila, care a fo

- Met Office, serviciul meteorologic din Marea Britanie, a declarat vineri stare de urgenta nationala si a emis o avertizare de „caldura extrema” pentru anumite regiuni din Anglia. Alerta este valabila luni si marti saptamana viitoare, cand temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade, informeaza Reuters,…

- Meteorologii de la Met Office din Marea Britanie au declarat vineri stare de urgența naționala, emițand o avertizare cod roșu de canicula pentru anumite zone din Anglia pentru zilele de luni și marți, saptamana viitoare, cand temperaturile ar putea atinge maxime record. Fii la curent cu cele…

- Sapte persoane care se aflau la locul unui accident rutier, produs luni dimineata, 4 iulie, in localitatea Calimanesti, au fost ranite, trei dintre ele fiind in stare grava, dupa ce au fost lovite de cativa stalpi de electricitate doborati de un tren care trecea prin zona, au informat reprezentantii…