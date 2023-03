Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Republicii Moldova va acorda Turciei ajutor umanitar in valoare de circa 8,3 milioane de lei. Bunurile materiale vor fi oferite populației care a avut de suferit in urma calamitaților naturale provocate de cutremurele din 6-7 februarie. In acest sens a fost elaborat un proiect de hotarare de…

- Ploiești, 27 februarie 2023: AQUILA, lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piața bunurilor de larg consum din Romania și Republica Moldova, cu aproape 30 de ani de experiența in aceasta industrie, incheie anul 2022 cu afaceri in creștere și un profit net de 85 milioane lei,…

- Burse pentru elevii din Alba Iulia: numar suplimentat la doua licee din municipiu. Cate burse se acorda in total Peste 3.600 de elevi din Alba Iulia primesc burse in acest an școlar. Numarul total va crește ușor, la cererea a doua licee din municipiu, avand in vedere respectarea condițiilor de incadrare…

- Tranzactii cu actiuni in valoare de peste 122 milioane de lei au fost derulate in saptamana 13 - 17 februarie la Bursa de la Bucuresti (BVB), cea mai buna zi de tranzactionare fiind joi, 16 februarie, cand rulajul a fost de 34,4 milioane lei.

- Tranzactii cu actiuni in valoare de peste 122 milioane de lei au fost derulate in saptamana 13 - 17 februarie la Bursa de la Bucuresti (BVB), cea mai buna zi de tranzactionare fiind joi, 16 februarie, cand rulajul a fost de 34,4 milioane lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Vouchere in valoare de 5 salarii minime pentru victimele infracțiunilor. Cand și in ce condiții s-ar putea acorda Vouchere in valoare de 5 salarii minime pentru victimele infracțiunilor. Cand și in ce condiții s-ar putea acorda Victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiara…

- Victimele infracțiunilor pot solicita un avans din compensația financiara sub forma de voucher pentru acoperirea nevoilor urgente, in limita unei sume echivalente cu 5 salarii de baza minime brute pe țara, potrivit unui proiect al Ministerului Justiției. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Aerostar anunta realizarea in anul 2022 a unei investitii, in valoare de trei milioane de euro, din surse proprii, constand in securizarea energiei prin implementarea unui parc fotovoltaic. Avand responsabilitate fata de angajati si fata de comunitate de a construi un viitor sustenabil, Aerostar investeste…