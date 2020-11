Doi medici specialisti in Terapie Intensiva, Catalin Denciu si Pavel Bors, au fost raniti in incendiul de la spitalul din Piatra Neamt. Sambata, 14 noiembrie 2020, a avut loc o tragedie in Romania. Un incediu a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt, iar 10 persoane si-au pierdut viata. Catalin Denciu este medicul erou care este ranit grav dupa ce a intrat in flacari in incercarea de a salva alte vieti. Ioan Catalin Denciu este medicul grav ranit in incendiul de la Spitalul Judetean Piatra Neamt. Cadrul medical incerca sa salveze pacientii internati la ATI. El va fi transferat duminica la…