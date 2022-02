Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au cucerit un aeroport militar situat in apropiere de Kiev, a recunoscut joi, 24 februarie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a promis ca aeroportul va fi recucerit, transmit AFP si Reuters.Potrivit sefului statului ucrainean, care s a exprimat intr o interventie video, aeroportul…

- Trupele ruse au aterizat la Odesa și trec granița, a declarat un oficial ucrainean pentru CNN. Un consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a declarat jurnalistilor intr-un grup oficial WhatsApp ca trupele ruse au aterizat in orasul Odesa si trec granita in orasul Harkov.…

- Pe fondul tensiunilor și temerilor din ce in ce mai mari cu privire la o invadare iminenta a Ucrainei de catre Rusia, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a oferit un moment neașteptat de umor, scrie The Guardian.

- Parchetul ucrainean a cerut luni unui tribunal sa-l plaseze in detentie pe fostul presedinte ucrainean, miliardarul Petro Porosenko, sau sa-i impuna sa plateasca o cautiune in valoare de 30 de milioane de euro, relateaza AFP. Un reprezentant al parchetului a cerut, in aceasta sedinta, o cautiune in…

- Joe Biden ii va telefona duminica presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa ce, saptamana aceasta, l-a avertizat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, impotriva oricarei tentative de invazie a acestei tari, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP. Presedintele "va reafirma sprijinul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene, precaute fata de presiunea Kievului care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse. "Nu putem accepta ideea, care este foarte populara astazi, despre (aderarea…

- Presedintele SUA Joe Biden i-a dat asigurari presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca aderarea Ucrainei la NATO este o decizie care depinde strict de poporul si guvernul ucrainean, informeaza Reuters. Cei doi sefi de stat au avut joi o convorbire telefonica inaintea consultarilor presedintelui…