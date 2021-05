Un raport independent realizat de John Dyson, un fost judecator al Curtii Supreme Britanice, arata ca interviul istoric realizat in 1995, cu prințesa Diana, de catre jurnalistul Martin Bashir, a fost obținut prin inșelaciune. Tony Hall, care coordona redactia de stiri a grupului BBC in perioada celebrului interviu cu printesa Diana din 1995, a demisionat sambata din functia de presedinte al muzeului londonez National Gallery, dupa publicarea recenta a raportului care a criticat ancheta interna realizata de televiziunea publica britanica in legatura cu modul in care a fost obtinut acel interviu,…