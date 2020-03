Update/ Sunt șanse mari ca derbiul FCSB – „U“ Craiova să se joace fără spectatori! Update: FRF a ajunțat deja ca meciurile pe care le guverneaza se vor desfașura fara spectatori! „In urma deciziei Guvernului Romaniei, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000 de oameni la evenimente sociale, Federația Romana de Fotbal a sistat organizarea de meciuri cu spectatori pentru toate competițiile pe care le organizeaza. Conform FRF, a fost suspendata vanzarea biletelor la meciul Romania U 21 – Danemarca U 21 din preliminariile EURO 2020 U21”, se precizeaza intr-un comunicat. ….. Articol inițial: Derbiul din aceasta seara, din etapa a doua a play-off-ului din Liga 1 , FCSB –… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

