UPDATE Seism cu magnitudinea 5,6 în Islanda; sesiunea parlamentară a fost întreruptă Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs marti in sud-vestul Islandei, a anuntat Institutul Meteorologic Islandez pe site-ul sau, relateaza Reuters si AFP. Capitala Reykjavik si mai multe regiuni din tara au fost zguduite de seism, care nu a provocat daune materiale sau victime, insa a intrerupt pentru scurt timp o sesiune parlamentara. Cutremurul s-a produs la 13:43 ora locala (13:43 GMT), primele masuratori indicand o magnitudine de 5,5, care a fost ulterior revizuita la 5,6, a precizat biroul, adaugand ca seismul a fost urmat de numeroase replici. In plina sesiune parlamentara, deputatii au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

