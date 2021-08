Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al AUR a fost dus vineri la Sectia 17 Politie, dupa ce oamenii legii au fost solicitati de lucratori de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) sa se prezinte la Palatul Parlamentului care ar fi descoperit asupra sa un plic cu marijuana, informeaza surse judiciare. Politia Capitalei a anuntat…

- Un membru al formațiunii AUR a ajuns in poliție direct din Parlament, dupa ce angajații SPP de la filtru de securitate au gasit asupra lui un pliculeț cu substanța verde care mirosea a marijuana. Este vorba despre purtatorul de cuvant al partidului, Mircea Gheorgheosu. Mircea Gheorgheosu, care s-a pronunțat…

- Un membru AUR care lucreaza in Senat a fost prins, vineri, de ofițerii SPP la intrarea in instituție cu un pliculeț de cannabis, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Este vorba de expertul in comunicare Mircea Chirila Partenie Gheorgheosu. Polițiști din cadrul Secției 17 au fost solicitați…

- Poliția Capitalei confirma ca un reprezentant al AUR a fost prins de SPP avand la el un plic in care se afla cannabis. „In data de 26 august 2021, politisti din cadrul Sectiei 17 au fost solicitati de SPP sa se prezinte la unul din punctele de acces ale cladirii Parlamentului, unde a fost…

- ȘOC in Parlamentul Romaniei: Purtatorul de cuvant al AUR, depistat cu droguri asupra sa, chiar in cladire ȘOC in Parlamentul Romaniei: Purtatorul de cuvant al AUR, depistat cu droguri asupra sa, chiar in cladire Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului,…

- Purtatorul de cuvant al AUR, Mircea Gheorgheosu, a fost depistat, joi, in cladirea Parlamentului, cu un plic cu substanțe suspecte, cel mai probabil cannabis. Angajat al grupului AUR de la Senat, Mircea Gheorgheosu a fost verificat de SPP, care a anunțat poliția. Brigada de Combatere a Criminalitații…

- Ieri, președintele Camerei Deputaților a anunțat ca numirea Avocatului Poporului se amana pana cand Curtea Constituționala va lua o decizie cu privirea la contestatia de demitere a Renatei Weber. UDMR l-a propus Fabian Gyula pentru postul de Avocat al Poporului, in locul Renatei Weber, revocata in urma…

- Doi angajați ai Spitalului „Victor Babeș” au fost reținuți de catre procurori, pentru ucidere din culpa, in cazul tragediei produse in aprilie la Institutul „Victor Babes” din Bucuresti, unde trei pacienti infectati cu COVID au murit dupa o defectiune la TIR-ul ATI. Purtatorul de cuvant al Tribunalului…