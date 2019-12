Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca bugetul de stat ar trebui sa fie adoptat in Parlament pana la finalul anului. Șeful executivului a precizat ca ministrul Finanțelor lucreaza la construcția proiectului de buget și ca acesta va fi gata la termen.

- Premierul Ludovic Orban l-a eliberat pe Horia-Miron Constantinescu din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), conform deciziei publicate in Monitorul Oficial.Potrivit documentului, pana la numirea unui nou șef, atribuțiile președintelui ANPC vor fi exercitate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, in localitatea Bals din judetul Olt, ca Guvernul vrea sa adopte pana la sfarsitul lunii noiembrie rectificarea bugetara, el adaugand ca "altfel e bai mare" pentru ca sunt multe institutii, atat guvernamentale, cat si din administratia locala, aproximativ…

- ACS Poli a primit saptamana trecuta o veste buna din afara gazonului. Tribunalul Timis a amanat luarea unei decizii la ultimul termen din dosarul insolventei iar cauza a fost amanata pentru primavara anului viitor. Pe gazon, clubul timisorean a ramas doar o umbra a fostei grupari de prima liga. UPDATE…

- Camera Comunelor a aprobat, cu 438 de voturi pentru si 20 impotriva, o lege care creeaza conditiile pentru organizarea de alegeri in luna decembrie, pentru prima oara din 1923, Proiectul de lege trebuie sa fie aprobat si de Camera Lorzilor. Daca legea va fi adoptata, va avea loc o campanie…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca nu este de accord cu abordarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la procurorul sef al DIICOT, sustinand ca aceasta "parca e un amestec brutal intr-un dosar extrem de important". Totodata, Basescu catalogheaza drept ilegala anularea pe cale administrativa…

- Pe rețelele de socializare a aparut un clip in care un baiat este batut crunt de mai mulți copii de varsta lui. Agresorul care lovește primul este imbracat in echipament de kick -boxing și, dupa modul in care ataca ... The post UPDATE! Baiat batut cu cruzime, intre blocuri. Ii recunoaște cineva pe agresori?…