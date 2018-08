Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Autospeciala de transport victime multiple din cadrul Isu Buzau a preluat 2 victime in vederea transportului la UPU Buzau. Un pacient este preluat de elicopterul SMURD in vederea transportului la o unitate medicala din Bucuresti. Persoana este constienta insa prezinta politraumatisme. Dupa…

- UPDATE 12 persoane necesita ingrijiri medicale. Este vorba despe 10 adulți si 2 copii. Toate persoanele sunt constiente, insa prezinta diverse traumatisme. Cinci persoane sunt transportate la UPU Buzau. Celelalte victime sunt in ambulanțe in vederea evaluarii. Personalul UPU a fost suplimentat in vederea…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in București! Pe Șoseaua Antiaeriana, un microbuz cu calatori a intrat intr-un pom, iar 9 oameni au fost raniți. Conform ISU București - Ilfov, doar 7 au cerut sa fie transferați la spital, intre care și 3 copii. In zona au fost trimise 3…

- Un autocar in care se aflau mai multi copii a fost implicat duminica seara intr-un accident in localitatea Darmanesti, judetul Suceava, fiind activat Planoul Rosu de Interventie la nivelul judetului. Pana la ora transmiterii acestei stiri nu sunt informatii ca ar fi persoane incarcerate.

- UPDATE Din cauza ranilor grave, Gheorghe Mirica a decedat la scurt timp dupa ce a fost transportat, in coma, la Spitalul Județean Buzau. Accident grav vineri dimineața pe DN1B, in localitatea Istrița de Jos. Din primele date oferite de Poliție, este vorba despre o coliziune intre un TIR și un autoturism…

- Un sofer din Caracal - Olt care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului intr-o panta pe DN 7 A, in Voineasa - Valcea, si a intrat intr-un parapet metalic de pe marginea soselei. Cinci victime, dintre care doi copii, au fost transportati la spitalele din Brezoi si Ramnicu…

- UPDATE Din primele date, un autoturism care staționa in vederea efectuarii manevrei de intoarcere a fost acroșat pe fondul neasigurarii corespunzatoare, de o autoutilitara care circula in aceeași direcție (Buzau catre București). In urma impactului au fost raniți conducatorul autoturismului și un pasager,…

- Un accident a avut loc, vineri in jurul orei 12:00, pe strada București din Alba Iulia, unde doua mașini au intrat in coliziune, dupa o neacordare de prioritate. Din primele date este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, una dintre persoanele aflate in mașinile implicate…