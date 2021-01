Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca o cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc incalzire sub parametrii pentru ca reteaua de termoficare sa nu fie suprasolicitata si sa nu apara avarii majore a caror reparatii ar putea dura și 2 zile. "Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului…

- ”Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti. Este consecinta unor ani in care nu s-a facut nimic, nu s-au aruncat bani si mai ales nu s-au facut investitii in schimbarea retelei. Lunile pe care le-am petrecut la Primarie m-am asigurat ca lacrarile pot sa inceapa in…

- Dupa ce i s-a prezentat cazul unei femei care locuiește pe Calea Victoriei din București, care afirma ca din data de 12 ianuarie are in casa o temperatura de numai 19 grade Celsius, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat la Digi24 ca "sunt țari europene in care asta e o normalitate".Invitat…

- Aproape o cincime din blocurile din București primesc caldura sub parametri, spune primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Aceasta, in condițiile in care noaptea trecuta au fost minus 11 grade Celsius in Capitala și astfel de temperaturi scazute de iarna se anunța și in perioada urmatoare.

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a postat, duminica, pe Facebook , un grafic care prezinta o descrestere a numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in Bucuresti, precizand ca sunt toate sansele ca acest ritm sa se pastreze, daca cetatenii respecta in continuare regulile de protectie. „Eforturile…

- Primarul Capitalei a anuntat, sambata, ca exista acordul Consiliului General in acest sens.„Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei…

- Primarul Capitalei a anuntat, sambata, ca exista acordul Consiliului General in acest sens.„Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei…

- Guvernul va prezenta in perioada urmatoare un program national de reabilitare a sistemelor de termoficare, in cadrul Facilitatii de redresare si rezilienta, a anuntat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a semnat, marti, in prezenta premierului, alaturi de primarul general al Capitalei,…