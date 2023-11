Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Descindere in forța in aceasta dimineața, la doua sedii ale DGASPC Vaslui din municipiul Barlad, dar și la domiciliul unui paznic al instituției! Procurorii Serviciului Anticorupție Vaslui, la solicitarea DNA Iași, efectueaza aceste percheziții, ca urmare a sesizarii unor fapte grave de…

- UPDATE: Au inceput sa iasa la iveala detaliile tulburatoare ale cazului din comuna Voinești, sat Marașești, in urma caruia un copil de 5 ani a ajuns in stare grava la spitalul Barlad! Micuțul face parte dintr-o familie cu doi parinți consumatori de alcool, in care se mai afla alți doi copii, unul de…

- UPDATE 2: Cauza accidentarii femeii de 32 de ani a fost traversarea neregulamentara. O mașina inregistrata in județul Vaslui, condusa de un șofer din Barlad, de 41 de ani, din direcția Vaslui catre Barlad, a acroșat victima, care a traversat fara a se asigura, neregulamentar! A fost transportata la…

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…

- UPDATE! Solicitarea procurorilor a fost admisa de judecatorul de drepturi și libertați, iar mandatul Loredanei Atanasoaie a fost prelungit cu inca 30 zile. CU CATUȘE… Loredana Atanasoaie, tanara care a ucis-o pe Alina Ciobanu, a fost adusa, in urma cu cateva momente, la Tribunalul Constanța. Procurorii…

- UPDATE: Pe 14 septembrie, in jurul orei 14,20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 52 de ani, victima unui accident feroviar, petrecut in gara Talașmani. “Pacientul este conștient, stabil hemo-dinamic și respirator. Dupa efectuarea mai multor investigații radiologice, se pune…

- DE NECREZUT!… Un puști de 15 ani este cel care a pus pe jar, in ultimul timp, autoritațile din țara, unde au fost expediate e-mailuri de amenințare cu bomba! Procurorii DIICOT și SRI au reușit sa dea de urma adolescentului neastamparat, care s-a crezut foarte „glumeț” atunci cand a transmis mesajele…