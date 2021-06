Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea este vizat de o moțiune simpla din partea PSD, iar la dezbaterea sa a declarat ca a citit documentul care este ”un banc prost”. El i-a amenințat pe cei din PSD cu Laura Codruța Kovesi. ”Ați alungat-o din țara și ați dat de dracu' iar!” a anunțat ministrul Proiectelor Europene.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți, pe pagina sa de socializare, ca senatorii și deputații partidului vor intra în greva parlamentara, daca prezentarea PNRR nu va intra pe pe ordinea de zi la ședința comuna a Parlamentului."Cîtu si Orban vor sa blocheze toata…

- Redam comunicatul PSD, postat pe Facebook. „Romania are 0 euro pe 2021 de la Comisia Europeana.Ministrul ,,Zero" Ghinea a fost așa de preocupat sa repare eșecul PNRR ca a uitat de fondurile europene obișnuite. In perioada 2017-2019 guvernul PSD a absorbit 9,75 de miliarde de euro din fonduri europene.…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Romania a importat anul trecut 10,9 miliarde de tone de produse agroalimentare, in crestere cu 21% fata de 2019, iar valoarea a crescut cu 6% la 8,93 de miliarde de euro, fata de 8,43 miliarde de euro in 2019. Primele trei tari din care Romania a importat in 2020 produse agroalimentare cu cele mai mari…

- “Societatea doreste sa informeze investitorii si piata ca, la data de 29 martie 2021, filiala din Romania a societatii si 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria, au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia DIGI Tavkozlesi…

- Numarul noptilor petrecute de turistii straini in structurile de primire turistica a scazut in toate tarile membre UE in 2020 comparativ cu 2019 , insa cele mai afectate de scaderea turismului sunt Cipru și Romania. Daca la nivelul statelor membre a fost inregistrat un declin de 68% in 2020 fața de…