Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Mama fetei a fost depistata, marți, de autoritațile spaniole, in urma unei alerte transmise la nivelul UE de autoritațile de la București. Existau informații ale polițiștilor romani ca mama fetei moarte și concubinul acesteia, au ieșit din țara pe cale rutiera de mai bine de o luna, drept urmare…

- Cadavrul gasit in lada unei canapele dintr-un apartament din Capitala este al unei fetițe de 12 ani, anunța anchetatorii. Dupa expertiza genetica, s-a constatat ca ADN-ul victimei este același cu al tatalui.

- O romanca pe numele careia instanțele din Spania emisesera șapte mandate de arestare pentru furt a fost prinsa in Alicante. Tribunalele din Malaga, Fuengirola, Roquetas de Mar, Torrevieja și Manzanares au emis mai multe mandate de cautare și arestare a ei. Femeia de 30 de ani era acuzata in mai multe…

- UPDATE: IPJ Vaslui vine cu precizari referitoare la accidentul care a avut loc in Barlad. Ora la care a fost sesizat incidentul rutier la 112 este 11.52, iar zona unde s-a produs se numește „Capșa”, mai precis la intersecția strazii Hotin cu strada Republicii. Au fost implicate trei mașini, toate din…

- UPDATE: Un salariat al Primariei Ciocani ne-a relatat ca femeia ucisa de soțul ei, Catalin Rusu, de 50 de ani, era deseori batuta de acesta. Amandoi au lucrat in București și de ceva timp s-au refugiat la casa parinteasca a lui Catalin Rusu, din comuna Ciocani. Nici unul nu avea serviciu, dupa cum relateaza…

- UPDATE 2: In urma accicentului petrecut in urma cu ceva vreme la trecerea de linie ferata de la Roșiești a fost avariata, pe langa mașina implicata, și locomotiva garniturii Iași – București N. Din acest motiv au aparut și nemulțumirile calatorilor nevoiți sa aștepte acum ore in șir pentru a-și continua…

- UPDATE: Barbatul care a suferit un accident și s-a rasturnat cu ATV-ul, are 32 de ani, este din comuna Perieni și a decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare ale cadrelor medicale ale Ambulanței SAJ Vaslui, cu medic. Tragicul accident a avut loc la Cotu Negru, un cartier marginaș din Barlad, la capatul…

- Accident teribil in județul Galați. O tanara șoferița de 25 de ani a murit, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe DN25, a fost aruncata in exterior și prinsa sub cupola autoturismului. Poliția Galați a fost sesizata telefonic la 112, cu privire la faptul ca, pe DN 25, intre localitațile Piscu și Vameș,…