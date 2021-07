UPDATE: Bărbat atacat de urs la Tulgheș, jud. Harghita UPDATE ora 12,00: Elicopterul a ajuns in localitatea Tulgheș, iar victima este preluata și transportata la Spitalul Clinic Județean de Urgența Tg.Mureș, pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate. ******** Potrivit ISU Harghita, in aceasta dimineața un barbat de 65 de ani a fost atacat de urs in localitatea harghiteana Tulgheș. Acesta este conștient, prezinta rani […] Articolul UPDATE... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

