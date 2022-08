Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Maramureș intervine duminica, in jurul orei 21.00, in zona Lacul Albastru, unde un tanar a cazut la pamant dupa ce s-a drogat. ”O noua ctiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures. Apelanta, o persoana aflata in drumetie, solicita ajutor de urgenta gasind in zona Lacului Albastru, Baia Sprie,…

- O noua acțiune in derulare a SPJ Salvamont Maramureș. O persoana aflata in drumeție a solicitta ajutor de urgența dupa ce a gasit, in zona Lacului Albastru din Baia Sprie, un tanar cazut inconștient, care prezinta convulsii. Apelanta susține ca tanarul a consumat droguri din spusele celor care sunt…

- O noua intervenție a salvatorilor montani in zona Maramureșului Istoric. Potrivit celor de la Salvamont Maramureș, „dupa un caz nefericit cu o persoana decedata in urma unei cazaturi dintr-un copac, salvatorii montani fiind solicitați doar pentru extragerea din zona cu acces dificil și transportul decedatului…

- Acțiune contracronometru in acest moment pentru salvarea unei persoane aflate in stare de inconstiența care are și convulsii, din spusele barbatului care a sunat la numarul de urgența 112, persoana aflata in zona Lacului Albastru din Baia Sprie. O spun cei de la Salvamont Maramureș, care subliniaza…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit sambata, 30 iulie, in zona Crașna Vișeului, pentru a ajuta un barbat in varsta de 46 de ani caruia i s-a facut rau. ”Alarma desfasurata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures intr-o zona cu acces dificil – Crasna Viseului, jud Maramures. Salvatorii…

- Salvamont Maramureș au intervenit sambata, 23 iulie, in jurul orei 18.00, in zona Creasta Cocoșului, pentru a-i acorda primul ajutor unei tinere de 20 de ani din Belgia, careia i s-a facut rau. ”Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona Creasta Cocosului, jud Maramures.…

- Noaptea trecuta s-a dat alarma in zona Varfului Poloninca, foarte aproape de frontiera cu Ucraina. Un barbat de 63 ani a sunat la 112, cioban la o stana din zona, acuzand dureri puternice in piept și dificultați de respirație, fiind și bolnav cronic. „Din pacate nu a putut fi localizat datorita unui…

- Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures intr-o zona cu acces dificil in preajma localitatii Curtuiusu Mare, jud Maramures. Barbatul in varsta de 57 ani, plecat la cules ciuperci s-a ratacit in zona de padure dintre Curtuiusu Mare si Valea Chioarului. Apartinatorii au solicitat…