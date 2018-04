UPDATE (9 aprilie ora 5,30): Scrutin pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului la Budapesta

Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban, prim-ministrul nationalist de dreapta, este favorit pentru un al treilea mandat in alegerile parlamentare de duminica, dupa ce a inregistrat doua victorii rasunatoare in 2010 si 2014. Votantii maghiari vor alege 199 de membri in Parlament, intr-o singura runda de alegeri, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- In Ungaria au loc astazi alegeri legislative pe care partidul premierului Viktor Orban are toate sansele sa le castige, chiar daca va mai pierde din majoritatea pe care o detine acum, Orban, cunoscut pentru retorica sa antimigratie si eurosceptica, ar putea obtine al treilea mandat de sef al Guvernului.…

- Liderul partidului ungar Coalitia Democratica (DK), Ferenc Gyurcsany, a declarat vineri ca alegerile parlamentare de duminica "nu vor fi nici libere, nici corecte", dar a indemnat toti sustinatorii formatiunii de centru-stanga sa participe la scrutin, relateaza agentia MTI.

- Alianta de guvernare Fidesz (conservator) - KDNP (crestin-democrat) este creditata cu primul loc in alegerile legislative de duminica in Ungaria, cu un scor de 43%, care i-ar aduce intre 112 si 123 de mandate din cele 199 ale viitorului parlament de la Budapesta, conform unei recente prognoze preelectorale…

- Jumatate dintre alegatorii ungari il sustin pe premierul Viktor Orban pentru un nou mandat la conducerea guvernului de la Budapesta, indica un sondaj de opinie realizat de Institutul Nezopont si publicat marti, cu cinci zile zile inaintea scrutinului parlamentar din Ungaria, transmite MTI. …

- 'Coalitia Democratica (DK) cere Comisiei Europene sa deschida o ancheta pentru a elucida modul in care ministrul Lajos Kosa a dispus de suma de 4,3 milliarde de euro', a declarat presei Zsolt Greczy, purtator de cuvant al acestei formatiuni de stanga. Masura survine dupa ce cazul lui Kosa,…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…