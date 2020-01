(UPADTEIaşi: Doi bărbaţi, principalii suspecţi în cazul crimei din cartierul Dallas UPDATE, 06.01.2020 – Doi barbati, care sunt suspectati ca au ucis, la sfarsitul saptamanii trecute, o femeie si i-au abandonat trupul pe un camp de la marginea orasului, au fost dusi, duminica seara, la audieri. Surse din randul anchetatorilor sustin ca este vorba de doi barbati de 30, respectiv, 48 de ani, cel mai tanar avand antecedente penale. Cei doi sunt audiati, duminica seara, la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi, fiind suspectati ca ar fi omorat o femeie dupa ce aceasta a refuzat sa intretina relatii sexuale cu ei. Vineri dimineata, in jurul orei 11,00, la numarul de urgenta 112 a… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

