Unul dintre cei mai cunoscuti designeri s-a stins din viata la varsta de 88 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin al II-lea, fostul rege al Greciei, a murit! Aflat la putere inainte de restabilirea Republicii in 1974 și domnind intr-una dintre cele mai tulbure perioade din istoria Greciei, fostul rege a incetat din viata marti la Atena, la varsta de 82 de ani, a anunțat presa din strainatate.

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici, noteaza Mediafax.Fostul Papa Benedict al XVI-lea, primul care a demisionat in ultimele secole, a murit la varsta de 95 de ani. „Cu tristețe informez ca Papa emerit, Benedict…

- Fotbalul mondial este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata si fostul mare jucator brazilian Pele.Singurul fotbalist castigator de trei ori al Campionatului Mondial, Pele, pe numele sau adevarat Edson Arantes do Nascimento, s a stins din viata la varsta de 82 de ani, pierzand batalia cu o boala…

- Pele, legenda fotbalului internațional a murit astazi, la varsta de 82 de ani! Brazilianul se lupta de mai mult timp cu o boala crunta. S-a stins din viața in urma cu cateva ore, pe un pat de spital.

- Lumea muzicala e in doliu dupa ce un artist extrem de iubit s-a stins din viața. Maxi Jazz, membru al trupei Faithless, care a concertat de mai multe ori si in Romania, a murit la varsta de 65 de ani. Foștii sai colegi de trupa au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- Doliu in presa locala Jurnalistul constantean Lucian Cristea s a stins din viata Mihai Lupu, presedintele CJ Constanta a postat un mesaj de condoleante"Un bun prieten si un jurnalist constantean deosebit de apreciat, LucianCristea, s a stins din viata astazi. Un gol imens va ramane in urma lui, gol…

- Doliu in lumea teatrului! Actorul britanic care a dat vocea palariei vorbitoare din „Harry Potter”, a s-a stins din viața la varsta de 98 de ani. Celebrul artist a murit luni, in somn, in urma unei lungi lupte cu boala.