- Un magnat rus al carnaților, implicat in politica, care a criticat in trecut invazia ruseasca a Ucrainei, a murit dupa ce a cazut de la etajul trei al unui hotel de lux din India, informeaza The Telegraph, informeaza Digi24. Pavel Antov era membru al partidului lui Vladimir Putin, Rusia Unita, și multimilionar,…

- In Ungaria, circa 500 din cele 2.000 de benzinarii care exista in tara au ramas fara carburanti de cateva zile, situatia fiind provocata de masurile Guvernului ultranationalist cu privire la plafonul de pret introdus in 2021, dar și de razboiul din Ucraina, potrivit agentiei EFE. Guvernul premierului…