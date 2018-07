Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a anuntat ca a aprobat suma de 400 milioane de euro, care va fi acordata Romaniei pentru gestiunea riscurilor de dezastre naturale. Acordul va include o Optiune de Tragere Amanata in cazul producerii unei catastrofe (Catastrophe Deferred Drawdown Option – CATDDO).…

- Tatiana Proskuryakova, Directorul de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria spune ca organizatia a aflat „din presa” decizia guvernului Romaniei de a renunta la parteneriatul pentru construirea autostrazii Comarnic-Brasov. „Noi am aflat din presa ca guvernul a renuntat la…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. ‘Exista diferente uriase…

- Aveți doua Romanii: una dinamica, urbana si bine integrata in Uniunea Europeana (UE), dar daca ieșiți din București și mergeți in zonele rurale, veți intalni Cealalta Romanie- saraca si izolata, unde trei sferturi dintre locuitori traiesc sub pragul de saracie, a spus miercuri Donato De Rosa, economist-sef…

- Pilonul II de pensii din Romania merge bine si nu exista niciun motiv pentru reformarea acestuia, a declarat, miercuri, Tatiana Proskuryakova, manager de tara pentru Romania si Ungaria al Bancii Mondiale, intr-o intalnire cu presa la Bucuresti. "Credem că Pilonul II de pensii merge bine, iar opinia…

- Fondul de investitii ForeVest Capital Partners a contractat un credit de 11 milioane euro de la Intesa Sanpaolo Bank Romania pentru achizitia cladirii de birouri Lascar 31 Business Center din Bucuresti, unde isi au sediul o serie de institutii financiare si organizatii europene, respectiv Comisia Europeana,…

- Cei mai multi turisti care au ajuns pe litoralul romanesc cu ocazia minivacantei de 1 Mai vin din Bucuresti (47%), iar 8,9% din total sunt romani care lucreaza in strainatate, potrivit unui studiu al agentiei de turism litoralulromanesc.ro.