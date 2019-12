Stiri pe aceeasi tema

- Suedeza Greta Thunberg, o tanara activista pentru clima in varsta de 16 ani, a fost desemnata Persoana Anului 2019 de revista americana Time. Anuntul a fost facut miercuri in emisiunea "Today" difuzata de postul de televiziune NBC, informeaza Reuters. Greta Thunberg, care va implini…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat, duminica, o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a…

- Autoritatile au reusit sa scoata de pe nava cu oi rasturnata in Portul Midia, de duminica si pana in prezent, doar 230 de animale din 14.000, aproape jumatate dintre acestea fiind aduse la tarm miercuri, iar operatiunea continua si in aceasta noapte. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Cei 27 de ambasadori ai statelor UE au agreat, luni, o noua amanare pentru Brexit. Noul termen limita acum este 31 ianuarie 2020, insa este unul flexibil, astfel ca britanicii pot iesi si mai devreme de aceasta data, daca se pun de acord. Anuntul a fost facut pe Twitter de presedintele Consiliului…

- Elon Musk, seful companiei Tesla, a anuntat vineri ca firma sa a obtinut o versiune ce poate fi produsa in serie de acoperis din tigla care incorporeaza panouri solare. Liderul Tesla Inc a facut afirmatiile privind noul model de acoperis din panouri solare Tesla Solar Tile Roof V3 la trei…

- Turcia "nu are nevoie" sa reia ofensiva impotriva fortelor kurde din nordul Siriei, deoarece acestea s-au retras din zonele de frontiera. "In acest stadiu, nu este nevoie sa conducem o noua operatiune", se arata intr-un comunicat al Ministerului turc al Apararii, preluat de AFP.…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin urmeaza sa-i traseze lui Benny Gantz, rivalul premierului Benjamin Netanyahu, sarcina de a forma viitorul guvern, dupa ce niciuna dintre factiunile parlamentare nu au formulat marti obiectii. Rivlin a declarat ca il va mandata oficial pe Benny Gantz de…

- Ambasadorul american pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, va depune marturie in fata alesilor americani care efectueaza ancheta in cadrul procedurii de destituire impotriva presedintelui republican Donald Trump, in pofida interdictiei Departamentului de Stat, au anuntat vineri avocatii sai,…