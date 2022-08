Untold și deontologeala 1.Burtiera la Romania TV: „Cum scapam de bolile dermatologice”. La cat de puțina lume e pe Litoral, pericolul de imbolnavire e mic, așa ca mai interesant ar fi sa aflam cum scapam de bolile deontologice. Dupa Sf. Maria, pe Litoral va incepe sa bata vantul, dar nu vantul scumpirii, fiindca ala a batut deja, nu […] The post Untold și deontologeala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un tanar maghiar prezent la Untold 2022 a spus ca avea o impresie mai proasta despre Romania, dar ca excursia facuta i-a schimbat percepția. Daniel a vizitat Romania impreuna cu mai multi prieteni si a fost cel mai impresionat de Delta Dunarii. ”Cand eram mai pusti mi se tot spunea ca Romania…

- Organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD, se pregatesc sa deschida portile taramului magic joi, 4 august. Timp de 4 zile si 4 nopti, peste 200 de artisti nationali si internationali de renume si zeci de mii de fani vor trai emotia si bucuria revederii la festivalul UNTOLD.…

- Peste un sfert dintre romani (26,6%) nu vor pleca in vacanta in acest an, iar dintre cei care totusi planuiesc un sejur 38,5% vor aloca un buget de maximum 3.000 de lei/familie, arata rezultatele unui sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu FinZoom.ro. Conform cercetarii, 37,5% dintre respondenti…

- Energia nucleara care va fi produsa de reactoarele modulare mici de la Doicești ar urma sa inlocuiasca, in cațiva ani, energia mai scumpa produsa prin arderea carbunelui si gazelor naturale.

- „Turismul romanesc are… traim intr-o paradigma de scump si prost, ceea ce nu este corect in integralitate. Sigur ca avem zone si asa. Mamaia si litoralul mi se par ca sunt scumpe cateodata. La weekend, in august, dar asa e cererea. Daca vrem Mamaia in aprilie sau in mai, e foarte ieftin, e mult mai…

- La exact trei luni de la declanșarea razboiului din Ucraina, Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret ramane cel mai fierbinte nod dintre țara vecina și Romania. Lucrurile sunt insa total diferite fața de primele zile de dupa 24 februarie. Daca acum 90 de zile fluxul de refugiați era unul ...

- In perioade 2 – 4 septembrie se va lansa prima ediție a Festivalului Analogue. De talia Untold, Neversea sau Electric Castle, Festivalul Analogue este creația managerului Centrului Cultural Mioveni, Alin Calinescu și va fi unul dintre cele mai mari evenimente organizate in Romania. Festivalul se va…

- Libanezii de la Agro Chirnogi Calarasi, unul dintre cei mai mari jucatori din agribusiness-ul romanesc care administreaza o suprafața de circa 10.000 hectare, imprumuta 40 de milioane de lei de la Exim Bank pentru a-și asigura necesarul de lichiditati pentru activitatea curenta a companiei, in contextul…