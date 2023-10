Unt cu dulceață - combinația care îți poate fi fatală. Avertismentul medicilor "In general, rezultatele studiului nostru sugereaza ca untul nu ar trebui nici pus la colț, dar nici considerat un aliment recomandat pentru o sanatate de fier”, spune autorul principal al studiului, medicul cardiolog Dariush Mozaffarian.In ceea ce privește consumul de unt de catre persoanele sanatoase, regula de baza ar trebui sa fie moderația. Daca suferi deja de anumite afecțiuni cronice, discuta cu medicul tau despre riscurile și beneficiile consumului de unt in cazul tau. Daca nu ai restricții din cauza unor boli, poți manca zilnic unt, insa nu mai mult de o lingurița și nu in orice combinație.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca untul nu este atat de daunator pe cat am fi tentați sa credem, daca este consumat in cantitați moderate, susține o analiza a mai multor studii, realizata la Universitatea Tufts din Boston.

- Dr. Doru Negru, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice, a atras atentia asupra efectelor pe care le pot avea energizantele in corpul copiilor si al tinerilor, mai ales daca sunt consumate in exces. Dr. Negru spune ca tinerii si copiii nu au nevoie de astfel de bauturi, pe care le numeste bombe…

- Prajitura cunoscuta sub numele de “Televizor”, sau “Budapesta” are un gust extraordinar spun cei care o știau inca de pe vremea de dinainte de 1989. Prajitura „Televizor” este formata din trei foi coapte in tava, doua cu cacao și una alba, tip pandișpan, cu vanilie, lipite cu o crema ca o budinca. Prajitura…

- Obiceiurile alimentare nesanatoase și alimentația de tip occidental s-au dovedit a fi mari dușmani ai greutații corporale. Așa se face ca foarte multe persoane se lupta cu kilogramele. Specialiștii insa ne invața ca poate fi mai simplu, alegand ora potrivita pentru cina.

- Painea este o sursa importanta de calorii si carbohidrati, iar excluderea ei din dieta este o alegere gresita, spun medicii nutritionisti.Obtinuta din faina de grau, alba sau neagra, numarul de calorii si cantitatea de carbohidrati nu difera semnificativ. Conținutul caloric și de macronutrienți al…

- DIETA CU INGHEȚATA Dieta cu inghețata presupune o scadere in greutate record, pe perioada a trei zile. Trebuie sa mancați insa și alte alimente, pe langa desertul racoros. Poate fi ținuta intr-un singur weekend, și are efecte vizibile.De asemenea, este o dieta recomandata celor care știu ca au o stare…

- In sezonul estival, unul dintre cele mai recomandate alimente spre consum este castravetele. Știm deja cu toții ca acesta prezinta un conținut ridicat de apa, ajutand organismul sa faca fața caldurii. Exista, insa, unele riscuri la care te poți supune, daca il mananci zilnic. Cat de bine este sa mananci…

- Rolul pe care il are carnea in dieta noastra este intens dezbatut in lumea nutriționiștilor. Cu toate acestea, pe fondul diferitelor opinii, ramane un fapt cert: carnea slaba poate avea un impact semnificativ asupra bunastarii noastre generale, mai ales cand vine vorba de pierderea in greutate.