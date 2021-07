UNSAR-IRES: O eventuală criză economică este principalul risc de care se tem românii în 2021 ”Pandemia de COVID-19 continua sa modifice perceptiile romanilor cu privire la riscurile cu care se confrunta. Astfel, cei mai multi se tem de o eventuala criza economica sau financiara care le-ar afecta veniturile. Pe langa acestea, printre riscurile mentionate cel mai frecvent continua sa se numere incendiul, accidentele auto, imbolnavirile sau dezastrele naturale”, potrivit celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021). In acest sens, dupa un an marcat de pandemie, cercetarea sociologica arata ca o criza economica sau financiara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu continua sa laude performanțele economice ale Romaniei, care are cea mai mare creștere economica estimata din Europa. ”Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. CEA MAI MARE creștere economica din UE! Sectorul privat a…

- Pentru aproximativ 60% dintre romanii care traiesc in urban pandemia a schimbat perceptia privind viata la tara, astfel ca 62% dintre romanii din urban intervievati si-ar putea imagina sa se mute la tara intr-un an-doi, arata studiul „Digitalizarea Europei", comandat de Vodafone Institute si realizat…

- Pandemia generata de COVID-19 a produs modificari in perceptia romanilor asupra riscurilor si, drept consecinta, a crescut interesul pentru protectia prin asigurare, conform celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021). Potrivit…

- Pandemia generata de COVID-19 a produs modificari in perceptia romanilor asupra riscurilor si, drept consecinta, a crescut interesul pentru protectia prin asigurare, conform celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021).…

- “Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris”, marti, pe Facebook, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat…

- Andra a fost invitata in podcastul lui Mihai Morar, „Fain și Simplu”. Aici, vedeta a vorbit și despre motivul care a determinat-o sa renunțe la a mai face parte din juriul de la Vocea Romaniei. In prezent, vedeta face parte din juriul „Romanii au talent”, care se afla deja la sezonul 11. Este pentru…

- „Pandemia si sprijinul aferent pentru chiriasii nostri, plus efectele negative legate de criza, fara indoiala, reflectate in rezultatul grupului nostrum, dar rata de ocupare a ramas neschimbata la 96% si FFO 1, ca indicator pentru puterea de castig operational, chiar a crescut usor. La sfarsitul anului,…

- Cele mai cautate destinatii de vacanta ale romanilor primavara si vara aceasta sunt Spania, Italia, Emiratele Arabe, Turcia si Grecia. La inceputul anului 2021, destinațiile preferate ale romanilor erau anzibar, Mexic, Republica Dominicana si Cuba. „Din cauza restrictiilor de calatorie ȋn Asia, romanii…