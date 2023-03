Universitățile vor putea majora taxele de școlarizare în timpul ciclului de studii cu maximum rata inflației Universitațile vor putea majora taxele de școlarizare in timpul ciclului de studii cu maximum rata inflației Universitațile vor putea majora taxele de școlarizare in timpul ciclului de studii cu maximum rata inflației O prevedere prin care universitațile ar putea majora taxele de școlarizare in timpul ciclului de studii cu maximum rata inflației ar urma sa fie introdusa in legea educației, potrivit reprezentanților studenților, dupa discuții cu Ministerul Educației. Studenții spun insa […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitațile din Romania iși maresc taxele, inclusiv UBB Cluj, astfel ca studenții care vor fi pe locurile cu plata vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunare, incepand din toamna.

- Universitatea Babeș-Bolyai va majora taxele de școlarizare la multe facultați, precum și tarifele de cazare in caminele studențești, incepand cu anul universitar 2023-2024. Potrivit OSUBB (Organizația Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai), studenții se revolta. Aceste hotarari au fost luate fara…

- Ministerul Educației și Științei de la Kiev anunta ca Ucraina și Romania au convenit asupra recunoașterii reciproce a actelor de studii. Acest lucru inseamna ca instituțiile de invațamant din Romania vor recunoaște diplomele de studii ucrainene, iar cele din Ucraina vor recunoaste actele de studii…

- Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca organizeaza studii universitare de licența in cadrul Ofertei de Școlarizare a Serviciului Roman de Informații. Domeniile de licența sunt: electronica aplicata, tehnologii si sisteme de telecomunicatii și calculatoare. „??? ?? ?? ??̆ ??????? ?? ????????? ???a? ??…

- Studentii romani vor putea primi burse pentru masterat sau doctorat in strainatate de cel putin 1000 de euro pe luna. Bursele vor fi acordate in urma unui concurs anual care va fi organizat la nivel national. Totul se regaseste intr-o hotarare de guvern pusa in dezbatere publica. Bursele vor fi acordate…

- Ministerul Educatiei a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare de guvern privind acordarea burselor in strainatate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, postdoctorale si de cercetare, a anuntat ministrul Ligia Deca.

- In 2023, prima zi de plata a impozitelor locale, a ratelor și chiriilor este 5 ianuarie. Prima zi de plata din anul 2023 pentru celelalte taxe este 3 ianuarie. Primaria Cluj-Napoca le recomanda cetațenilor sa nu se inghesuie inutil la ghișeele instituției și sa utilizeze variantele online puse la dispoziție.…

- Taxele si impozitele locale din municipiul Piatra-Neamt pentru anul 2023 nu au fost majorate, ci doar indexate cu rata inflatiei, conform legii, a declarat primarul Andrei Carabelea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…