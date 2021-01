Universitatea Transilvania revine la scenariul hibrid, din semestrul al doilea. Se redeschid și căminele La propunerea Consiliului de Administrație, Senatul Universitații Transilvania din Brașov a decis revenirea activitaților didactice la scenariul hibrid, incepand cu al doilea semestru. Mai exact, cursurile se vor desfașura online, iar seminarele, laboratoarele și lucrarile practice se vor desfașura fizic, la facultate. Incepand cu 22 februarie studenții vor reveni in banci, dar numai la seminare, laboratoare și lucrari practice Din 28 octombrie și pana in prezent, toate activitațile didactice ale Universitații s-au derulat exclusiv online. De altfel, și sesiunea de examene, care a inceput in 16… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

