Lucrarea fostului ministru al Sanatații, candidat acum pe listele PSD Bihor la alegerile parlamentare, a fost plagiata aproape integral, potrivit unei decizii a CNATDCU. Un pacient cu COVID din Mediaș a murit așteptand sa se elibereze un pat la ATI in vreun spital Plagiatul din teza lui Bodog, intitulata „Managementul si marketingul unitatilor sanitare”, a fost constatat de UVT in iulie 2018, si confirmat de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) la data de 25 iulie 2019. Bodog a atacat insa in justiție decizia administrativa a CNATDCU,…