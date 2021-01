Universitatea din Craiova va face reabilitări la facultățile de Sport și Inginerie Universitatea din Craiova va face investiții de reabilitare și modernizare a spațiilor de invațamant de la Facultatea de Educație Fizica și Sport dar și in cadrul complexului facultaților cu profil electric. Investițiile de la Facultatea de Educație Fizica și Sport vor consta in reabilitarea și reamenajarea unui corp de cladire care gazduiește spații de invațamant cu profil sportiv, precum și dezafectarea a doua corpuri de cladire cu destinația actuala de magazii. Spațiile existente vor fi extinse cu o sala de jocuri sportive care sa permita practicarea urmatoarelor discipline: handbal, tenis… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Licitația demarata de Inspectoratul Școlar Județean Dolj pentru achiziția de dispozitive tip laptop, in valoare de peste 436.000 de euro, a fost anulata. Device-urile erau cumparate pentru activitațile didactice online. Prin licitația organizata de ISJ Dolj inca din luna noiembrie ar fi trebuit sa se…

- Virgil Popescu (52 ani), deputat PNL, care tocmai a obținut la al doilea mandat, este propus sa ocupe funcția de ministru al Energiei, dupa ce pâna acum a fost ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în Guvernul Orban. În mandatul sau a fost încheiat acordul cu…

- ”Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (7) si ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 si art. 8 din Metodologia de stabilire…

- 20 de milioane de euro. De atat ar fi nevoie pentru transformarea blocului S200 din centrul Craiovei intr-un Parc IT. Consiliul Județean (CJ) Dolj a semnat, astazi, un protocol cu Universitatea din Craiova pentru a transforma blocul S200 din centrul municipiului intr-un Parc IT&C. Este vorba de un spațiu…

- Cursurile online reprezinta o provocare și pentru Universitatea din Craiova, in privința asigurarii dotarilor necesare studenților. Pentru cursanții cu probleme sociale, Universitatea din Craiova a facut acte adiționale la proiectele educaționale pe care le are in derulare și le-a oferit tablete și…

- Agenția internaționala Clarivate Analytics, lider global recunoscut in intreaga lume pentru furnizarea de informații și analize de incredere pentru a accelera ritmul inovației, identifica in fiecare an pe cei mai influenți cercetatori din lume. Clarivate Analytics a anunțat acum cateva zile noile liste…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor la Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 6 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale joi, 29 octombrie a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind camerele pentru agricultura, industrie alimentara, piscicultura, silvicultura și dezvoltare rurala.Vezi și: Cum ar putea arata viitorul…