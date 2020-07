Antrenorul formației FCSB, Bogdan Argeș Vintila, considera ca echipa sa nu merita sa piarda duminica seara, scor 1-2, in Banie, in fața liderului Universitatea Craiova . „A fost un joc in care nu am reușit sa fim concentrați pe toata durata partidei. Am facut greșeli marunte, dar și așa am reușit sa ne creem ocazii. Din pacate, lor le-a dat penaltiurile, iar noua nu. Asta-i fotbalul și trebuie sa privim in viitor cu barbație. Trebuie sa invațam din tot ce ni se intampla! A fost o partida pe care consider ca nu meritam sa o pierdem. Facem partide bune, dar nu reușim sa marcam. Asta este criteriul…