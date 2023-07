Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Bucuresti anunta cel mai mare numar de candidaturi din ultimii 14 ani pentru admitere, fiind inregistrate 7,15 inscrieri pe loc bugetat. Cea mai mare concurenta este la Psihologie – Stiinte cognitive unde pana acum s-au inscris 36,89 candidati / loc bugetat. Inscrierile continua pana pe…

