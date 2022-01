Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Senatul Romaniei organizeaza in data de 15 ianuarie 2022, incepand cu ora 11:00, evenimentul ,,Ziua Culturii Naționale 2022, la Senatul Romaniei”, acțiune desfașurata cu sprijinulInstitutului Cultural Roman. Evenimentul va avea loc in sala de plen și va fi deschis…

- Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda organizeaza o serie de activitați dedicate Zilei Culturii Naționale, implinirii a 172 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu și 71 de ani de la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Arhiepiscopia Romanului si Bacaului organizeaza concursul de creație pentru copii „Mihai Eminescu și rugaciunea in spiritualitatea poporului roman de pretutindeni”. Activitatea a fost inițiata in contextul Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie 2022) și a Anului omagial al rugaciunii in viața Bisericii…

- Filarmonica "Ion Dumitrescu" din municipiul Ramnicu Valcea va gazdui, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, un spectacol dedicat poetului Mihai Eminescu, in care vor fi imbinate armonios creatii romanesti din muzica, poezie si arta plastica, informeaza Agerpres. Evenimentul, organizat in parteneriat…

- Vineri, 3 decembrie, de la ora 12.00, in Sala Ars Nova de la Casa Carții va avea loc un recital muzical oferit de trupa „Andrei&Adrian Tase”.„Va vom oferi un program de colinde și de piese specifice sarbatorilor de iarna: «Deschide, Nana, ușile», «Pe podele de nuiele», «Happy X-mas», «A Winter s Tale»,…

- Centrul Cultural Pitești și Uniunea Scriitorilor din Romania – Filiala Pitești pun bazele cursului (gratuit) de scriere creativa „Miron Cordun”, coordonat de scriitorul Jean Dumitrașcu. Cursul se va desfașura in Sala Multifuncționala de la Casa Carții, sambata, intre orele 12.0 -14.00, fiind invitați…

- Centrul Cultural Pitești organizeaza, in perioada 18-22 octombrie, noi evenimente cultural-educative, care pot fi urmarite online, pe pagina oficiala de Facebook a instituției și pe site-ul oficial ( www.centrul-cultural-pitesti.ro ), acțiuni la care publicul are acces conform normelor sanitare in vigoare:…