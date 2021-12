Uniunea Europeană, SUA, Marea Britanie şi Canada au anunțat noi sancţiuni economice împotriva statului Belarus Uniunea Europeana a impus, joi, sanctiuni companiei aeriene Belavia, detinuta de statul Belarus, acuzând operatorul aerian ca transporta migranti ca tactica de destabilizare a statelor europene, într-o noua runda de masuri punitive coordonate cu Statele Unite, Marea Britanie si Canada, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Sanctiunile au fost aprobate luna trecuta si au intrat în vigoare joi, dupa publicarea în jurnalul oficial al UE.

Marea Britanie si Canada au impus, de asemenea, noi sanctiuni Belarusului, joi.

Guvernele UE au trecut pe lista neagra 17 persoane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

