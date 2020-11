Uniunea Europeana incearca sa incheie o noua alianta cu Statele Unite care sa puna capat tensiunilor din era Trump si sa faca fata provocarilor reprezentate de China, a scris duminica Financial Times citand dintr-un proiect de plan european, informeaza Reuters.



Planul propune reconstruirea legaturilor dintre UE si SUA pe fronturi comune, in dosare ce merg de la reglementarea domeniului digital la combaterea pandemiei de COVID-19, scrie FT.



Relatiile dintre SUA si UE au fost tensionate sub presedintele Donald Trump.



Liderii UE si majoritatea statelor membre l-au…