Uniunea Europeana este pregatita pentru un razboi de durata in Ucraina si va sprijini Kievul atat timp cat va fi necesar, a declarat miercuri ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE, informeaza Reuters, citata de Agerpres. "In pofida incercarilor continue ale Rusiei de a ne diviza, unitatea […]