Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a cerut marti incetarea ostilitatilor intre Armenia si Azerbaidjan si a demarat o mediere intre cele doua tari din Caucazul de Sud, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell.

- Armenia si Azerbaidjan au convenit marti dimineata o incetare a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah, insa intelegerea a fost incalcata dupa numai cateva minute, au anuntat media azere, potrivit Reuters citata de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Viceministrul rus de externe a avertizat miercuri Uniunea Europeana ca Rusia va riposta dupa consensul politic privind suspendarea completa a acordului de facilitare a eliberarii vizelor dintre UE si Rusia, potrivit agenției ruse de presa de stat RIA Novosti, citate de CNN. „Incalcarea, eludarea sau…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana au decis miercuri sa suspende acordul care relaxa regimul de vize cu Rusia, ceea ce va face ca procesul de obtinere a vizelor de catre cetatenii rusi sa fie mai greu si mai lung, in contextul invaziei ruse din Ucraina, a anuntat seful diplomatiei europene Josep…

- Uniunea Europeana are in vedere organizarea unei misiuni de ''antrenament si asistenta'' pentru armata ucraineana, care se va derula in tarile vecine. Anunțul a fost facut de seful diplomatiei europene, Josep Borrell.

- Uniunea Europeana intentioneaza sa organizeze o misiune de ”instruire si asistenta” a armatei ucrainene care ar urma sa aiba loc in tarile vecine, a anunțat, luni, Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, relateaza AFP. Propunerea va fi discutata saptamana viitoare la Praga…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, se va deplasa luni la Baku, in cadrul unui plan privind achizitionarea de gaz natural din Azerbaidjan, in contextul in care Uniunea Europeana incearca sa reduca dependenta de energia din Rusia.

- Uniunea Europeana isi mentine pozitia de a nu recunoaste noile pasapoarte rusesti emise pentru cetatenii ucraineni, a declarat miercuri seful diplomatiei europene, Josep Borrell, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…