- In luna decembrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.8% fata de decembrie 2021, atingandu-se un nivel de 897.115 unitati. Per total 2022: au fost inmatriculate 9.256.078 unitați, o scadere cu -4.6% fața de 2021 comparativ cu 2021, au fost inregistrate scaderi…

- Michele Buga, un roman in varsta de 60 de ani, din Valsassina, Italia, a fost ucis marți de o avalanșa, in Alpi dupa ce s-a intors sa-și caute cainii pe care ii pierduse in urma unei furtuni puternice.

- Aceste 3 femei din zodiac sunt foarte deștepte atat pe plan personal, cat și pe cel profesional. Știu sa gaseasca cele mai bune soluții indiferent de situație și nu iși pierd cumpatul nici macar atunci cand se afla sub presiune. Sunt inteligente, au o imaginație bogata și fac orice pentru a duce pana…

- Președintele UDMR susține ca a discutat cu Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu și nu exista „nicio intenție de a cauta o alta soluție guvernamentala”. Kelemen Hunor a precizat ca actuala coaliție va rezista pana in 2024, existand șanse „sa fie o coaliție pe termen lung”.

- 12 tari din UE, printre care Romania, Belgia, Italia, Polonia și Slovenia, au facut presiuni pentru a reduce in mod semnificativ plafonul planificat de Uniunea Europeana pentru prețurile la gaze, in timp ce blocul comunitar se straduiește sa ajunga la un

- ''Este adevarat ca Austria este intr-o situatie dificila ca urmare a numarului foarte mare de solicitanti de azil. Dar blocarea (aderarii la) Schengen nu contribuie la o solutie'', a scris seful statului austriac pe Twitter.Van der Bellen si-a exprimat speranta ca in curand va fi gasita o solutie prin…