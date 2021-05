Stiri pe aceeasi tema

- Centrele de vaccinare din incinta Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani si a Spitalului Municipal Dorohoi vor fi redeschise, incepand de luni, 10 mai, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei…

- Consiliul Județean Iași și Instituția Prefectului au organizat astazi o intalnire cu managerii și reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Sfanta Parascheva” Iași, Direcției de Sanatate Publica, Inspectoratului pentru Situații de Urgența și Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Euronest pentru…

- Consiliul Judetean Iasi anunta ca a demarat procedurile pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani ”in cel mai scurt timp posibil”, dupa remedierea deficientelor identificate de Corpul de Control al Ministerului Sanatatii. Conducerea CJ Iasi a precizat ca luni a avut loc o intalnire…

- UPDATE – Incep demersurile pentru redeschiderea spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, a anuntat presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe. Potrivit sursei citate, CJ Iasi si Institutia Prefectului au organizat, astazi o intalnire cu managerii si reprezentantii Spitalului de Boli Infectioase…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu mai are doar doua locuri pentru pacienții infectați cu coronavirus. Este o situație fara precedent de la inceputul pandemiei și pana marți, cand a fost facuta ultima raportare. Astfel, un singur pat mai era ieri disponibil la Secția Boli Infecțioase, din strada…

- Sute de cazuri de coronavirus lipsesc din calculul pentru stabilirea incidentei la 14 zile din Dolj. Unde au disparut cazurile care nu sunt luate in calculul incidentei si care, este, atunci, incidenta reala a cazurilor Covid din Dolj in ultimele 14 zile? Cum a scazut incidenta pe Craiova in ziua cu…

- Pacientii internati in sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani vor fi vaccinati impotriva noului coronavirus, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), Monica Adascalitei. Masura a fost luata in contextul in care…

- O asistenta medicala de 44 ani, din cadrul secției de terapie intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Craiova și-a pierdut duminica dimineața cunoștința, in timpul programului de lucru. Colegii acesteia spun ca de vina este stresul și se plang ca sunt jigniți de medici, insa conducerea spitalului…